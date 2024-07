El periodista Fernando Tapia revela el fuerte momento que vive Morales en la interna de la U, luego de no llegar a un acuerdo de renovación.

Acusan amenaza de dirigencia de la U a Morales por no extender su contrato: "Lo de congelarlo se lo han dicho"

En toda una teleserie se ha transformado la renovación de Marcelo Morales en Universidad de Chile, donde el jugador no llegó a un acuerdo con el club y ha tenido que vivir una pesadilla en todo ámbito en el mercado de pases.

Si bien el lateral izquierdo puede negociar con otro equipo como jugador libre, al quedarle menos de seis meses de contrato, la postura del lateral siempre ha sido seguir en la U, aunque las partes no tienen un acuerdo.

Por lo mismo, el periodista Fernando Tapia reveló la incómoda posición en que se encuentra Morales, donde incluso ha recibido amenazas de parte de la dirigencia de Azul Azul para firmar, de parte de Manuel Mayo.

“Morales ha sentido la ley del hielo, lo de congelarlo se lo han dicho y se lo dijo Manuel Mayo que es el director deportivo, esto de acuerdo del entorno del jugador”, comentó Tapia y encendió la interna bullanguera.

Marcelo Morales pasa un mal momento, porque ha quedado expuesto en la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

La U aprieta a Morales por la renovación

Dentro de su observación, en el programa “Pauta de juego”, Fernando Tapia deja en claro que ambas partes han querido llegar a un acuerdo de renovación, pero la presión está en un punto de una cláusula de salida, lo que frena todo.

“Siente que hubo una presión desmedida de parte de la institución. La negociación la lleva Vibra, Behar (mano derecha de Felicevich) con Manuel mayo. En una primera instancia plantearon renovar con la U, pero con una cláusula de salida de 2 millones, pero la respuesta el club, y de Mayo, que por política la U, no acepta cláusula de salidas por ninguno de sus jugadores formado en el club”, explicó.

Si bien la agencia del jugador hizo una nueva oferta para la U, esta jamás tuvo respuesta. Pero fue el momento en que los azules se acercaron con una propuesta, donde esta vez sí aceptaban una cláusula, dejando de lado, según la versión, el tema de la política del club.

“El club se acercó y le ofrecieron renovar contrato con una cláusula de 3.5 millones. El entorno del jugador entonces dice que entonces no era política, era una cuestión de cifras. Consideró Vibra que era muy alta, el objetivo es sacarlo en diciembre de 2025, y plantearon una contraoferta de 2.5. Que la U se quedaba con el 30%, pero todo quedó en nada”, detalló.

La información contra Morales apunta al director deportivo, Manuel Mayo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El periodista en ese sentido apunta a cómo ha llevado la negociación al club, donde exponen a Marcelo Morales y que no lo pasa bien: ‘¿Universidad de Chile presentó la posibilidad de establecer clausula? Entonces no es por política del club, es cuánto esperas ganar. Expones al jugador en redes sociales porque haces saber que el jugador no quiere seguir jugando en la U”.

