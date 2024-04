Universidad de Chile visita a Unión Española en un partido que puede ser clave para las aspiraciones del Romántico Viajero. La caída de Deportes Iquique ante Copiapó, deja la mesa servida para que el equipo de Gustavo Álvarez se quede con el liderato del campeonato nacional.

Los azules son el único equipo invicto en este arranque de campeonato. Aunque esto no marea al estratega trasandino. “No me siento favorito. Recién va el 20% del campeonato, todavía queda muchísimo. Tenemos que ir día a día, partido a partido“, enfatizó. Sin embargo, en la U quisieron recordar uno de los triunfos más importantes que ha tenido esta campaña.

Esto trata nada menos de la victoria en el superclásico contra Colo Colo. La solitaria anotación de Israel Poblete acabó con una racha de más de 20 años y ha cimentado el excelente rendimiento este 2024.

A través de redes sociales premiaron la anotación del volante, con un especial registro para los hinchas azules. “El gol del mes de marzo”, indicaron en alianza con Max. En el video se destacan la utilización de 12 cámaras para enmarcar el tanto de Poblete. Lo que fue aplaudido por los hinchas que de inmediato vitalizaron la publicación.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile será visitante contra Unión Española este domingo 7 de abril. El duelo esta fijado a las 20:00 horas en el estadio Santa Laura.

La formación de Álvarez sería con Gabriel Castellón en el arco. En defensa Matías Zaldivia, Franco Calderón, y David Retamal. En el medio Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Marcelo Díaz, y Marcelo Morales. Arriba estarán Maxi Guerrero, Leandro Fernández y Nicolás Guerra.