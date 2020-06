Walter Montillo: "Cuando empezó el año tenía más claro que iba a ser este año el que iba a jugar e iba a parar"

En forma inesperada Walter Montillo volvió a Universidad de Chile en enero de 2020 siendo el refuerzo más importante que sumó el cuadro que dirige Hernán Caputto.

Este martes en conferencia de prensa vía zoom, el volante azul confesó que se está replanteando la fecha del retiro por culpa del covid19.

"Cuando empezó el año tenía más claro que iba a ser este año el que iba a jugar e iba a parar. Con todo esto, me hace replantearme muchas cosas", aseguró el 10.

Walter Montillo ante Everton (Agencia Uno)

El ex Tigre agregó que "no sabemos cómo va a seguir. Hay una fecha estipulada, el 31 de julio, pero no quiero tomar una decisión apresurada. No sé cuánto tiempo voy a poder jugar hasta el final del torneo. No sabemos si se va a volver a jugar, por cuánto tiempo o si se jugará todo el torneo".

Montillo reitera que tenía resuelto dejar el fútbol a fin de temporada, pero a causa de la pandemia, ya no tiene seguro nada.

"Cuando veamos si todo esto pasa, si el fútbol vuelve con normalidad, tomaré la decisión con mi familia. A principio de año la tenía bien tomada, ahora la tengo que repensar", cerró.