Víctor Hugo Castañeda y la vuelta del Carepato a Universidad de Chile: "Conociendo a Marcelo Díaz no creo que pase por un tema salarial su regreso a la U"

Marcelo Díaz fue uno de los puntales en la gran campaña de Universidad de Chile que bajo las órdenes de Jorge Sampaoli ganó el tricampeonato y la Copa Sudamericana.

Por eso, al estar cerca su término de contrato con Racing Club, los hinchas azules se ilusionan con la vuelta del Carepato, sin embargo, este miércoles La Tercera aseguró que el alto sueldo que habría pedido el jugador, haría imposible su retorno.

Alguien que no cree esa versión es Víctor Hugo Castañeda, hombre que lo llevó a La Serena y lo transformó como jugador y que en conversación con Radio Cooperativa rechaza esa idea.

"Yo le tengo mucho aprecio a Marcelo (Díaz). Conociéndolo, no creo que pase por un tema salarial su regreso a la U", afirmó.

Agregando que "Universidad de Chile es un club que generalmente hace ruidos externos sin buscarlos, pero insisto en que el retorno de Marcelo no es por temas de plata, no va a ser ese el problema".

"Rafael Dudamel debe demostrar más liderazgo"

Castañeda también tuvo palabras para la actualidad de su ex equipo y tuvo palabras para el desempeño del entrenador Rafael Dudamel.

"A mi me gustaba por lo que hizo en la selección venezolana, antes de que llegara él, Venezuela era llegar y ganarle. Me parecía un técnico atractivo, pero hasta el momento no ha confirmado eso en la U", explicó.

El hoy candidato a Alcalde de La Serena cree que "la gente que lo trajo me parece bien porque tenía un buen antecedente. Debe demostrar más liderazgo, porque si un entrenador no tiene eso, no sirve de mucho".