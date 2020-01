Vargas y partido ante U. Española por Copa Chile: “Estaremos ahí con las condiciones y reglas que disponga la ANFP”

Este jueves Sergio Vargas, director deportivo de Universidad de Chile, comunicó que el equipo se está preparando para disputar la semifinal de Copa Chile ante Unión Española, duelo que está en duda por las advertencias de los hispanos de no presentarse a disputar el encuentro.

“La notificación que tenemos es que se juega el partido el 18 de enero a las 20:30 horas en el Estadio La Portada y nosotros vamos a estar ahí presentes con las condiciones y reglas que disponga la ANFP", señaló Vargas.

Ante la situación que afloró durante estos días, que según el reglamento de la Copa Chile 2019 no se pueden utilizar jugadores que hayan disputado el torneo con otra camiseta, situación que afecta a Fernando Cornejo y Sebastián Galani, que jugaron por Coquimbo Unido, Luis del Pino Mago, ex Palestino y Pablo Aránguiz, ex Unión Española.

“Nosotros hemos finiquitados a 12 jugadores, tenemos a cuatro más en el preolímpico y en este momento tendríamos tres jugadores más que tampoco podríamos utilizar, porque han jugado en otro equipo, pero, aun así, nosotros juntamos a un buen equipo para competir. Es una decisión que no depende de nosotros, es una decisión que están analizando el directorio de la ANFP”, mencionó Vargas.

Agregó que “A lo mejor nos toca jugar en desventaja deportiva, por todas estas situaciones y circunstancias que te comenté, pero no tenemos problemas en ir a competir. El plazo, ojalá que esto esté definido cuanto antes para saber con qué contingente y jugadores vamos a disponer. Esperamos que sea hoy o más tardar mañana, pero no nos han dado ese plazo, pero el ideal es tratar de llegar a una solución lo más breve posible”.

Finalmente, dijo que "nosotros nos vamos a adaptar a cualquier decisión que se tome, como se están adaptando todos los otros equipos. No vamos a ser la excepción".

Recordemos que hispanos y Azules, aparte de disputar sus opciones de llegar a la final del tradicional torneo nacional, también buscan ser el Chile 4 de la Copa Libertadores.