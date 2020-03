Valentín Castellanos y su paso por Universidad de Chile: "Obvio que me gustaría volver algún día"

Valentín Castellanos viene de ser una de las figuras del New York City en la MLS, tanto así que fue nominado a la selección argentina que obtuvo pasajes para los Juegos Olímpicos.

El Tati llegó desde Mendoza a Universidad de Chile, para luego pasar al Torque de Uruguay y de ahí saltó a Estados Unidos.

El delantero conversó con Redgol y recordó su salida de la U a principios de 2018. "Son situaciones dirigenciales, yo siempre estuve dispuesto a jugar, para estar y en ese momento la dirigencia decidió que me mandaran a préstamo a mi y a varios juveniles que estábamos muy bien y nada, pasó eso, pasaron muchas cosas, me fui a Uruguay, tuve una gran temporada y ahí surge todo", asegura el atacante trasandino.

Consultado si le gustaría una revancha en la U, el mendocino no lo duda. "Sí, claro, es un club donde me brindaron las puertas de chiquito, tengo muchos amigos ahí, gente a la que le tengo mucho cariño, obvio que me gustaría volver algún día y desearle lo mejor siempre", cerró.