Universidad de Chile se queda con la joya chilena de Estudiantes de La Plata e incorpora a un mundialista juvenil

Oriundo de Caleta Olivia, ciudad ubicada en la Patagonia de Argentina, Jairo Damián Vásquez Ampuero dejó Estudiantes de La Plata y decidió viajar a nuestro país para fichar en Universidad de Chile. En un comienzo integrará la sub 20 con opción de subir en cualquier momento al plantel de honor.

Hernán Caputto conoce al delantero de sobra, ya que lo convocó a la selección sub 17 cuando la dirigía y de hecho lo nominó para ir al Mundial de la categoría que se jugó en la India en 2017.

Por aquel entonces Vásquez le confesó a Patagonia Deportes que “tuve mi mejor año en séptima, en los que en 18 partidos convertí 19 goles y me fue muy bien, entonces los chilenos se interesaron en mí para ir a la selección y me llegó un informe al club donde me citaron, tuve que hacer la doble nacionalidad por parte de mis abuelos que son chilenos y bueno se dio y jugué el Mundial sub 17 en la India, era algo que no me esperaba y lo aproveché”.

Pulso Noticias de La Plata informó que "Estudiantes perdió a una de sus máximas promesas en el fútbol infanto juvenil. Se trata del delantero Jairo Vasquez, categoría 2001 que era el goleador de las inferiores y no se presentó en la pretemporada que comenzó en enero". Agregando que "el juvenil de 19 años era una de las promesas de las inferiores de Estudiantes, en el cual se depositaban muchas ilusiones por los directivos a cargo del sector y ya había trabajado con el plantel profesional en varias oportunidades".

Sin embargo, desde el equipo presidido por Juan Sebastián Verón, aseguran que el jugador estaba a préstamo. Así lo publica este miércoles el Día donde fuentes del club platense afirman que el jugador estaba a préstamo desde Comodoro Rivadavia, y al exigir contrato profesional, el club no estaba en condiciones de hacerlo, por eso el goleador decidió partir a Chile.

Lo cierto es que comienza la aventura de Vásquez en la U, un centrodelantero que tendrá que demostrar su valía en la sub 20 para tener una opción en el primer equipo que comanda uno que lo conoce de sobra: Hernán Caputto.

Arsenal y Estudiantes igualaron 1-1 en #Reserva: Facundo Pons convirtió para el local y Jairo Vásquez para el Pincha. pic.twitter.com/9Tv2lCZWDX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2019