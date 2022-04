En Universidad de Chile han comenzado a plantear la idea de un cambio de entrenador, luego de considerar que el proceso de Santiago Escobar no ha logrado convencer en estas primeras diez fechas del Campeonato Nacional.

Si bien por ahora lo mantienen, ya están trabajando en nombres, donde uno que gusta mucho es el del ex técnico de la selección chilena Martín Lasarte.

Con conocimiento del torneo y del fútbol chileno, además que fue campeón dirigiendo a los azules, Machete se deja querer por un directorio donde poco a poco va agarrando fuerza para vivir una nueva etapa.

Por lo mismo, el propio Lasarte comentó desde Uruguay ciertos tanteos que ha tenido luego de dejar la Roja.

"Sí. Hay gente que indirectamente te plantea, 'mira esta situación está, podrías hacerlo ya', ese es el tema", comentó en entrevista con Sport 890.

En ese sentido también aseguró que "me voy a tomar un tiempo para descansar un poco y recuperarme porque siento que lo necesito", para no empezar a subir las revoluciones con el tema, aunque no considere que volver a un club es dar un paso atrás.

"Lo que pasa es que si vas a pensar, cuál es un paso para adelante. No me creo, yo trabajo, no me creo más ni menos que nadie. Trato de ser lo más honesto posible, me involucro lo más que puedo con el desafío que se plantea y si es un equipo para mi no es retroceder", deja en claro el entrenador uruguayo.

Conoce el país

Martín Lasarte ha tenido varios procesos en Chile, desde Universidad Católica, Universidad de Chile y el último, al mando de la Roja.

Por lo mismo, conoce perfectamente cómo funcionan las cosas en el país, además de Santiago, donde le ha tocado vivir muchas situaciones.

"A diferencia de las otras dos oportunidades que pasé en Chile, no hubo movimientos sísmicos, que me dan un poquito de temor. Son muy rigurosos en términos sanitarios: los barbijos, el pase de movilidad para todo. Pero bien, es una ciudad preciosa, muy disfrutable, muy linda. A veces los montevideanos echamos de menos el mar. El tráfico es complicado, es difícil", detalla.

El tema personal también es importante, donde asegura que al estar mentalizado en la selección chilena, además por la pandemia, dejó algunas cosas de su salud de lado, que le gustaría recuperar.

"Necesito evadir un poco, es una cuestión integral. Lo mental es por el desgaste, uno necesita tranquilizarse un poco. Y en lo físico, vengo de una operación y con todo el trabajo durante la pandemia, se me hizo difícil la recuperación en gimnasio, porque estuve muy limitado. Quiero recuperar esa parte, que me parece muy importante", finalizó.