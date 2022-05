Universidad de Chile sigue en su especie de bucle eterno, de malos resultados y conflictos internos, que provocaron el despido del entrenador Santiago Escobar, debido al pésimo arranque en el Campeonato Nacional.

Los azules se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, a sólo dos unidades del último lugar del acumulado, por lo que otra vez la palabra "descenso" empieza a merodear el CDA.

De esta situación habló el ex volante y entrenador de los laicos, Víctor Hugo Castañeda, quien indicó que deben pensar en salir del fondo de una vez por todas.

"Escucho de repente declaraciones de protagonistas que si ganamos dos partidos seguidos nos metemos en la pelea... viejo, estás a dos puntos del último, o sea eres el tercer equipo más malo de la competencia", dijo el zurdo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Y qué hacemos para mejorar... ¿vamos a jugar, a apretar los dientes, darnos cuenta que hoy estamos peleando el descenso?", agregó.

Luego, dio un análisis más profundo, señalando que deben pelear de chico a grande con los rivales, para así empezar a sumar puntos que lo saquen del mal momento en el que se encuentran.

"No estamos para pelear el campeonato, estamos por evitar el descenso. Así como está la situación no estás para tirar tacos, hacer una rabona, acá hay que ponerse el overol y solucionar los problemas, la U se tiene que armar defensivamente y desde ahí sumar puntos, y convencer a los jugadores de la situación, si no estás en la misma sintonía no será fácil salir de esta espiral negativa, vamos a sacarnos las caretas y decir, 'viejo, estamos peleando el descenso'", cerró.

Universidad de Chile en 2021 ya estuvo a un paso de descender por segunda vez en su historia, salvándose en los minutos finales ante Unión La Calera.