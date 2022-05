Universidad de Chile vive días agitados luego de la derrota ante Audax Italiano. El Romántico Viajero no levanta la cabeza en el Campeonato Nacional y se complicó en el fondo de la tabla de posiciones, quedando muy cerca de la zona de descenso.

El resultado en Valparaíso terminó por sepultar la aventura de Santiago Escobar al mando del equipo. La nula reacción que tuvo en los partidos que dirigió, los malos resultados y la poca voz de mando en la interna le terminaron pesando a Sachi.

Reflejo de esto fue lo ocurrido con Ronnie Fernández. El delantero fue titular, pero debió dejar el terreno de juego sobre el final del encuentro por problemas físicos. Pero estos no llegaron en ese momento, sino que mucho antes.

Ya a los 65', el ex Santiago Wanderers mostraba dolencias que le impedían estar cómodo en la cancha. Y si bien en el mismo encuentro quedó claro que pidió esperar, lo cierto es que en las últimas horas se revelaron imágenes que de seguro darán que hablar.

TNT Sports publicó un video en el que se puede ver cómo la banca de Universidad de Chile estaba molesta con Ronnie Fernández por su actuar ante los problemas físicos. El médico José Matas no podía creer que el delantero se negara a salir e incluso pidió a Santiago Escobar sacar la voz, aunque sin respuesta.

"Que se espere, porque no quiere salir. No quiere salir Ronnie", comenzó reclamando el doctor. "¿Estás bien?", preguntó el DT al goleador, que le pidió aguantar un poco el cambio. "Dile que no, porque nos estamos arriesgando. Se enojará si lo cambian pero…", se alcanza a escuchar.

Tras ello y desde la banca se escuchó otro grito a Fernández para que no quedara más complicado de lo que ya estaba. "Ronnie piensa en vos", lanzan para luego dejar el último reclamo de José Matas. "Mira, no quiere salir. Fíjate que está corriendo lento".

Más allá de sus ganas por querer estar en la cancha, lo cierto es que las imágenes dejan en evidencia el poco peso que tenía Santiago Escobar a la hora de tomar decisiones. Con su salida se espera que las cosas cambien, aunque para ello deben colaborar todos. Y si se repite lo del viernes, pocas chances hay de que eso ocurra.

Revisa la molestia de la banca de la U con Ronnie Fernández ante Audax Italiano