Matías Rodríguez y su continuidad: "Yo tengo renovación automática si juego el 60% de los partidos y ya cumplí"

Universidad de Chile pasa por un complicado momento en el Campeonato Nacional, luchando por salir del puesto 16º de la tabla ponderada y así olvidarse de todo riesgo de descenso. Los jugadores azules no han estado a la altura de las expectativas y uno de ellos, Matías Rodríguez, se refirió a su futuro en el club.

En conversación con Emisora Bullanguera, el capitán azul confirmó que ya cumplió con los minutos requeridos para su renovación: "No se trata de que si quiero seguir o no. Lo quiero dejar claro, porque he visto en muchísimos lugares de que no sigo en la U".

"Yo tengo renovación automática si juego el 60% de los partidos y ya cumplí ese porcentaje. Después, si el club decide o pretende que nos sentemos a conversar, con mucho gusto lo haré, escucharé y se verá si sigo o si no", añadió el lateral derecho.

Además, envió un claro mensaje a la prensa: "No falta ningún detalle, ya cumplí el objetivo. La prensa siempre habla muchas cosas. Por ejemplo, cuando Joaquín (Larrivey) cumplió su porcentaje, salió en todos lados. Y yo pensé: ¿qué pasa, si yo también cumplí y no salió en ninguna parte?'".

"Me llegan millones de mensajes, tanto positivos como negativos. Me han dicho de que si quiero a la U, debo dar un paso al costado, como también mensajes de que siga. No tengo ningún problema en llegar a algún arreglo en caso de que no me quieran para este año", agregó.

Su suplencia con Dudamel



Rodríguez, que hace un tiempo era titular indiscutido, ha compartido el puesto con Augusto Barrios en varios encuentros de la era Rafael Dudamel. Sobre esto, el multicampeón azul reconoció que "uno entiende que cuando los resultados no son los esperados, el entrenador de turno buscará alternativas".

"Respeto las decisiones de los técnicos. En mi caso, lo tomo de la mejor manera. Debemos velar por el bien del equipo y entiendo que la U es más grande que todo, independiente de los nombres", refrendó.