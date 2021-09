Un tema que tiene desesperados a los hinchas de Universidad de Chile tiene que ver los refuerzos para la segunda parte del Campeonato Nacional. Con el libro de pases abierto, todavía no se ha confirmado algún nuevo nombre de parte de Azul Azul, aunque aseguran que lo están analizando con lupa por temas económicos.

Así lo hizo saber el gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo, que en conversación con La Magia Azul, comenta cómo se va trabajando en el tema.

"Como lo he dicho no es mi rol, no soy vocero deportivo del club. Pero estamos trabajando para saber si existe la posibilidad de potenciar el plantel. No es descartable que pueda llegar alguien, no está fácil. Si yo les dijera cual es la cifra que dejamos de ingresar por tickets y abonos es una cifra impresionante. No es fácil traer un jugador en este momento por tres meses o un año medio y hacer un gran contrato. Estamos buscando la mejor alternativa para saber si es factible hacerlo o no. Se está trabajando, estamos intentando, y estamos viendo si resulta", comentó Asenjo en La Magia Azul.

Por lo mismo, Asenjo explicó en grandes rasgos la situación que está viviendo actualmente el club, teniendo en cuenta los problemas económicos que han afectado, donde aseguran que están trabajando para ser un equipo solventable en el tiempo.

El gerente general de Azul Azul explicó la situación económica del club. | Foto: www.udechile.cl

"Nosotros hemos hecho ajustes en los procesos, en dotación del personal y la plantilla del plantel profesional a todo nivel. Queremos que este sea un club solvente en el tiempo. Los últimos años el club ha perdido muchísimos millones de pesos y de esa forma no se sostiene. Hemos ido ajustando muchas cosas. Hemos tomado decisiones doloras, pero el club va encaminado a ser solvente en el tiempo y a la larga tendrá réditos. Si clasificamos entre los dos primeros a la Copa Libertadores es una inyección de recursos importantes, es seis veces más que ser Chile 3", destaca Asenjo.

En ese sentido profundiza. "Esos ingresos nos van a poder permitir optar en una planilla más cara, fútbol formativo o femenino con mayor determinación. Hoy en día lo que estamos haciendo es ordenar la casa, ordenar números. Si tuviéramos los ingresos por venta de tickets seguramente estaríamos en cero y equilibrados proyectando un futuro mucho más auspicioso, hemos trabajado para poder hacerlo sin esos ingresos y cuando estén sean para inyectar los recursos donde se daba determinar", cerró.