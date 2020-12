U. de Concepción pedirá los tres puntos por secretaría tras error de Everton e inquieta a U. de Chile

Universidad de Concepción apelará para obtener los puntos del empate sin goles con Everton este lunes, en virtud de la presencia en cancha de un jugador viñamarino no incluido en la planilla de juego del encuentro válido por la 26ª fecha del Campeonato Nacional.

La movida de los penquistas puede traer novedades en la tabla ponderada, ya que reducirá la diferencia entre los penquistas y Universidad de Chile, que está en el antepenúltimo escalón de los promedios.

Según la información difundida por el periodista Diego Rodríguez en Twitter, el jugador Kevin Figueroa no fue inscrito debidamente antes del encuentro, y se sumó a la planificación a última hora tras la lesión de Benjamín Berríos.

El entrenador Roberto Sensisi reemplazó a Berríos por el joven Gary Moya en el once titular, y posteriormente incluyó en la banca a Figueroa, jugador que ingresó en el minuto 83 del partido en reemplazo de Álvaro Madrid.

De acuerdo a las bases, "el jugador sustituto que reemplazare al jugador titular que no pudo comenzar el partido no podrá ser sustituido en la banca por otro jugador no incluido en la planilla".

¡UNA VERGUENZA��! Everton perdería 3-0 con la UDC por infringir el artículo 30 del reglamento ANFP. Al lesionarse Berrios, lo reemplazaron en la nómina por Kevin Figueroa y lo hicieron jugar. ¡ESO NO SE PUEDE! El volante juvenil no estaba en la planilla original. @NacionOroyCielo pic.twitter.com/z6q4EOZJdJ — Diego Rodriguez H (@dierodriguezh) December 30, 2020

Por esta razón, Everton se arriesga a perder el punto conseguido en ese partido, más una sanción que llega a las 500 UF. Y la U de Conce puede recabar tres puntos de oro en su lucha por alejarse del descenso.

El conjunto del Campanil se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de coeficientes o ponderada y sólo supera a Deportes Iquique. Con tres unidades más, los penquistas se acercarán a siete unidades de Universidad de Chile en su lucha por dejar la zona roja.