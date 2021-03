Walter Montillo no suelta a Rafael Dudamel: "Preferí no rebajarme ante un DT que no había visto como jugaba"

Walter Montillo puso fin a su carrera en Universidad de Chile en medio de una polémica que parece no terminar. El argentino decidió colgar los botines ante sus diferencias con Rafael Dudamel, para así cumplir su sueño del retiro con la camiseta azul.

Tras su salida, la ardilla ha aprovechado cada instancia que tiene para disparar contra el técnico venezolano. Y si bien ya han pasado varias semanas desde el término del Campeonato Nacional, todo indica que su molestia no se acaba.

Ahora, Montillo volvió a la carga contra Dudamel. En conversación con DirecTV el 10 arremetió con todo y aseguró que nada de lo que se le había prometido se cumplió.

El quiebre entre Montillo y Dudamel sigue generando polémica. Foto: Agencia Uno

"Era una posibilidad renovar porque me lo habían prometido entre comillas. Habíamos hablado con el presidente de seguir un año más, yo me sentía bien, con ganas, quería que la U fuera mi último equipo y lo había soñado así", lanzó de entrada.

Fue ahí que Montillo sacó la artillería contra el llanero. "Después llegó Dudamel y pidió que nos tenían que evaluar a todos y demás, cosa que a mí no me gustó tampoco esa manera, porque me habían prometido otra cosa y, ante eso, decidí dar un paso al costado".

Para el argentino, lo hecho por el venezolano lo dejó sin ganas de seguir. "¿Fue una falta de respeto? Yo creo que sí, porque estaba demostrando en la cancha, ya que el equipo salió tercero, había jugado todos los partido, etc. No estaba en una edad para que me manoseen de esa manera".

Finalmente Montillo recalcó que cerró la puerta a cualquier cosa con Dudamel. "Preferí seguir con mi vida, hacer mis cosas y no rebajarme ante un entrenador que no había visto como jugaba".

