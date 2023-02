El ex defensor de Colo Colo analizó lo que ha sido este paso en su carrera con la camiseta de Universidad de Chile. “A veces es difícil para un futbolista hablar de eso”, afirmó.

Matías Zaldivia está tapando varias bocas en este paso por Universidad de Chile. El ex Colo Colo ha demostrado que sigue vigente al aportar bastante seguridad en la retaguardia azul y siendo titular casi inamovible para Mauricio Pellegrino en la escuadra laica.

El defensor ha podido ser importante en la U a pesar de su pasado más que reciente y de muchos años en el archirrival, algo que debió tratar con delicadeza al cruzar la vereda de manera directa en el reciente mercado de pases.

En charla con ADN Radio, Zaldivia desclasificó que “trabajé con un coaching el cambio de Colo Colo a la U. Me ayudó mucho. No estaba acostumbrado a hablar con profesionales así, a veces es difícil para un futbolista hablar de eso. Me ha ayudado mucho”.

En ese sentido la pregunta del Superclásico que se viene en dos fines se semana más fue infaltable, a lo que el defensor azul respondió que “todavía mi cabeza no está en el clásico. Todos sabemos el partido que se viene, pero trato de no pensar más allá de La Calera y creo que todos estamos así en el plantel”.

“Pensar en el clásico sería un error, porque si queremos llegar bien, debemos hacer un buen partido el jueves ante La Calera. Todos sabemos que será un partido emocionante y queremos llegar bien”, agregó.

¿Y gritaría un gol en caso de convertirle a Colo Colo? Zaldivia evitó entrar en polémicas, al concluir que “soy muy respetuoso, pero obviamente no estoy pensando en hacer un gol, sino que en hacer un gran partido y que el equipo gane”.

Universidad de Chile visitará a Colo Colo el próximo domingo 12 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2023.