El ex arquero Roberto Tomatín Rojas, bicampeón con Universidad de Chile a fines del siglo pasado, criticó directamente al timonel del Sifup, Gamadiel García, por la inversión del dinero que recibió el ente gremial por la venta del Canal del Fútbol, que jam sido repartidos entre jugadores en retiro.

Tomatín Rojas critica millonarios bonos del Sifup: "No fueron capaces de ayudar a don Leonel Sánchez"

La delicada situación de salud de Leonel Sánchez, uno de los jugadores más importantes de la historia y referente máximo de Universidad de Chile, ha sensibilizado a gran parte de la llamada "gran familia" del fútbol chileno. Y es que las condiciones en que se encuentra el ex delantero de 85 años, aquejado de una complicación cardiorrespiratoria, están lejos del ideal.

Y los dardos apuntan al Sindicato de Futbolistas (Sifup) y nuevamente, al polémico bono que han cobrado numerosos jugadores retirados en los últimos años, gracias a la repartición de las utilidades de la venta del Canal del Fútbol por parte de la ANFP.

En esta oportunidad alzó la voz Roberto Tomatín Rojas, ex arquero bicampeón con la U en 1999 y 2000, que a través de Facebook manifestó su molestia con la conducción del ente gremial por parte de Gamadiel García y una supuesta desatención del gran Leonel.

"Te informo Gamadiel. Es don Leonel Sánchez, tercero en el mundo y (que) se esta atendiendo en el JJ Aguirre (Hospital Clínico de Universidad de Chile), hospital público de nuestro país", introduce el ex golero en la publicación.

Rojas cuestionó el uso de los fondos del sindicato. "Con los 15 millones de dólares era indispensable una clínica para la vejez del futbolista. Entre los directores se han repartido cerca de 50 millones (de peso) y no fueron capaces de ayudar a don Leonel", lamenta.

Finalmente, el ex arquero y ahora entrenador llama la atención de ex jugadores, ante la situación del goleador chileno en el Mundial de 1962. "Me gustaría saber qué opinan David Pizarro, Milovan Mirosevic y muchos que han recibido ese llamado bono, sin necesidad", disparó Tomatín.

En medio de la polémica, la condición de Leonel Sánchez se mantiene grave. El ex delantero, de acuerdo al último parte médico, se encuentra en la Unidad de Pacientes Críticos y fue sometido a un procedimiento quirúrgico.

La atención de los hinchas azules se divide entre el estado de salud del histórico ariete y el Superclásico de este domingo ante Colo Colo, programado para el mediodía de este domingo en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional.