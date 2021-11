El Campeonato Nacional comienza a vivir su recta final y a falta de tan solo tres fechas, muchos equipos comienzan a definir su rumbo. Sin embargo, aún continúan las repercursiones extra futbolísticas que trajo la simulación de Víctor Espinoza en el partido de Santiago Wanderers contra Universidad de Chile por la fecha 27.

Esta vez, los dardos apuntan nuevamente a Javier Castrilli, luego de la polémica de este fin de semana tras el partido entre Universidad de Chile ante Universidad Católica, donde el jefe de la Comisión de Árbitros reconoció que si era penal contra Nahuel Luján, jugador de los Azules.

En diálogo con el programa Círculo Central, el presidente del Sifup, Gamadiel García, arremetió contra Castrilli, luego de la sanción (una fecha de castigo) que recibió el jugador del elenco de Valparaíso por simular un manotazo de Fernando Zampedri. "Hizo un análisis público apresurado e infundado de los hechos que condicionó y propició el llamado del tribunal de oficio al jugador"

Asimismo, García expresó que para ellos como sindicato este tipo de situaciones son inéditas. "De hecho, lo que se informó desde el tribunal con respecto a cual era la sanción del jugador", agregó el presidente del Sifup.

Pero, Gamadiel García no se guardó nada y explicó que la determinación en la sanción por exageración exitosa no aparece en ninguna parte del reglamento. "Por lo tanto, lo que pedimos es que las decisiones no estén condicionadas por el jefe de árbitros (Castrilli). Donde, hasta este momento no ha hecho ninguna autocrítica de cuáles son los malos arbitrajes", manifestó el también ex futbolista.

Finalmente, el presidente de Sifup aseguró que se debe diferenciar el trabajo de Javier Castrilli con las opiniones públicas. "A él se le trajo para reformar y por supuesto que hay que darle tiempo. Pero, que no sea el show de Javier Castrilli cada fin de semana cuando ocurre un hecho dentro de un campo de juego", concluyó García.