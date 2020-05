Sergio Vargas le da una lección a todos y responde a la idea de Buljubasich que complica a Colo Colo: "No es el momento de sacar ventajas deportivas"

La polémica está instalada en el fútbol chileno. El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, propuso que los clubes que enviaron a sus jugadores al seguro de cesantía no pudieran fichar, lo que salpica de forma directa a Colo Colo, que se defendió con Harold Mayne-Nicholls.

El vicepresidente de Blanco y Negro le respondió al Tati, al decir que esa idea la ampliaría a los equipos que mandaron a sus jugadores de vacaciones en medio de la pandemia.

En Universidad de Chile no tomaron palco, y salieron a hablar de lo mismo, porque el director de Azul Azul, Sergio Vargas, se refirió al asunto en el programa Después Te Explico de RedGol, donde fue muy claro en sus términos.

"Yo creo que es el momento de la solidaridad en general, del fútbol, pero en todo el mundo, en Chile, tenemos que ser solidarios, no es el momento de sacar ventajas deportivas", dijo en primera instancia el ex arquero.

"Es el momento de tratar de ser solidarios, de poder tener y pensar en el otro. Los clubes que se acogen al seguro de cesantía, a la ley de desempleo, tendrán sus razones y deben estar justificadas, todos sabemos y siempre se ha hablado de los problemas económicos que hay en los clubes", agregó.

Sergio Vargas junto a Hernán Caputto y Diego Rivarola - AgenciaUno

Vargas dice, además, que cada club hace lo que quiere, pero él no comparte la idea de estar aprovechándose de nada en un momento mundial tan delicado.

"Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, y ponernos a juzgar a otras instituciones o querer sacar ventajas deportivas debido a la situación de un club, no me parece éticamente. Creo que en ese sentido el fútbol siempre se lo quiere ensuciar, siempre como que hay cosas turbias, porque cada uno maneja sus propios intereses. Pero falta empatía, falta ser más generosos, sobre todo en lo que estamos pasando, y no tratar de aprovecharse de situaciones", cerró el argentino nacionalizado chileno.