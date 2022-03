Rodrigo Goldberg fue tajante en ESPN revelando que, de no haber tomadao decisiones urgentes y correctas en su paso como director deportivo, Universidad de Chile timbraba su segunda quiebra en medio de millonarias pérdidas.

Rodrigo Goldberg abrió su corazón sobre el paso como director deportivo de Universidad de Chile junto a Sergio Vargas en el ocaso de Carlos Heller como propietario de Azul Azul. Las palabras del Polaco son verdaderamente dramáticas y reflejan en parte por qué el Chuncho está donde está tras una seguidilla de malas administraciones.

“Sinceramente, si nos remontamos al 2019 y me dijeran de nuevo ‘¿te interesa hacer esto?’, si hubiese conocido el panorama completo habría dicho que no, Si hubiese conocido en detalle lo que estaba pasando”, dijo Goldberg en el programa F90 de ESPN.

Y el Polaco no se arrepiente de aceptar y sus repercusiones, pero la declaración siguiente es más que preocupante y abre una vieja herida del pueblo azul: la U estuvo a nada de irse otra vez a la quiebra.

“No puedo decir que me arrepiento de aceptar el cargo, porque en ese momento sentí que la U necesitaba un plan de salvataje. Y pensé que es mi club, mi equipo y la institución donde nací, no podía quedar fuera. Y ese fue un año terrible porque el plan que se ejecutó fue muy drástico. Hubo que tomar decisiones que normalmente necesitan mucha más reflexión, pero en ese momento era o tomas la decisión o el club quiebra de nuevo”, explicó el ex delantero.

Goldberg agregó que “estábamos en ese riesgo, las perdidas eran del orden de los 4 mil millones anuales y los máximos accionistas dijeron que no ponían un peso más. Era o se rascan con esas uñas o el club se va”.

Y el otrora jugador de los azules continuó entregando duros detalles: “ese año con Sergio lo pasamos muy mal. ¿Si pensé en irme? Sí, en algún momento, pero era difícil. No hubiera podido. Y si bajábamos el 2019 pese a que nosotros entramos en mayo, yo me sentía responsable porque en ese caso no hubiésemos sido capaces de revertirlo”.

“Tuvimos que hacer un trabajo muy tedioso e ingrato, porque en la U el gasto del plantel de sueldos, logístico y operativo representa un 70% del gasto total del club, entonces repercute mucho y te mueve la guja. Y nos dijeron que había que hacer una reducción. Los planes son de forma progresiva, pero nosotros tuvimos que bajar el plantel de 8.500 millones anuales a 6 mil en un año, y 5 mil millones estaban vigentes. El margen era mínimo”, sentenció Rodrígo Goldberg.