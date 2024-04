Universidad Católica parte al norte de Chile para visitar a Deportes Copiapó en la fecha 10 del Campeonato Nacional. Los cruzados sufren por variadas lesiones, pero también reciben buenas noticias. Tiago Nunes, DT de la UC, aclaró la situación de los jugadores que estaban en duda para el encuentro.

Hay dos buenas noticias. “Gary Kagelmacher está 100% disponible, entrenó normal durante la semana. Fernando Zampedri no se sintió bien el miércoles, después tuvo fiebre el jueves. No pudo entrenar por dos días. Pero está bien y viaja normalmente”, contó Nunes.

La situación más delicada es la de Agustín Farías, quien sufrió una fatiga muscular. Pero hará el viaje a Copiapó y lo van a esperar. “Agustín sintió dolores en su pierna el martes y está tratamiento, lo tendremos como posibilidad hasta el último minuto”, explicó el técnico de 40 años.

Por otra parte, Sebastián Pérez, Guillermo Soto y Branco Ampuero son bajas en la UC. Un desgarro afecta al portero, un esguince al lateral y una lesión muscular al defensa central. Thomas Gillier, Aaron Astudillo y Daniel González deberían reemplazarlos, como sucedió en el clásico ante Colo Colo.

Zampedri y Kagelmacher llegan, Farías es duda | Photosport

La UC califica a Copiapó como “un rival duro”

Además, Tiago Nunes habló de Deportes Copiapó. No se dejó intimidar por el pasto sintético del Luis Valenzuela Hermosilla. “Viendo sus partidos, me parece que se puede jugar bien ahí. Veo que los equipos se asocian e intentar jugar, así que no creo que sea un impedimento”, manifestó.

“Es un rival duro porque no tiene una buena posición, pero obtuvo dos victorias en sus últimos partidos de local. Es un equipo duro que saca ventaja en casa y tenemos que estar preparados para lo que nos toque. Son dos equipos que siempre están presionados, ellos por estar abajo y nosotros por ser un grande siempre tenemos que salir a ganar”, sentenció.

