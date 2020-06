Ricardo Guzmán Pereira no sigue en Peñarol y se ilusiona con volver a Universidad de Chile

Pese a que como en toda Sudamérica el fútbol está parado en Uruguay, los clubes comienzan a moverse fuera de las canchas y Peñarol ajusta su plantel para lo que queda de temporada por lo que el entrenador, Diego Forlán, ha tomado algunas decisiones.

En ese sentido uno de los damnificados con la reestructuración del equipo carbonero es el ex Universidad de Chile, Ricardo Guzmán Pereira, el que no seguirá en el equipo del chileno Christán Bravo.

La información que venía rondeando en los medios uruguayos, fue confirmada por el presidente de Peñarol, Jorge Barrera.

“Tuvo una charla con Forlán y se decidió que no continuará en el club”, contó el dirigente en conferencia.

Guzmán Pereira celebrando con la camiseta de la U (Agencia Uno)

Igualmente lo de Guzmán Pereira ya se sabía y fue el vicepresidente de Peñarol, Rodolfo Cantino había dicho en el programa radial "Tiempo de "Fútbol" de Sport 890 que "había cumplido un ciclo en el club, y él lo sabe".

"Se me termina el contrato y quiero buscar nuevo destino. No estaba jugando mucho. Forlán trajo otros jugadores en mi posición y no tenía muchos minutos", contó el ex U de Chile en un Instagram Live.

Ricardo Guzmán Pereira le confesó a La Magia Azul hace un mes que sería un sueño para él tener otra oportunidad en la U.