¡Qué loco! Luis Musrri no quiere que Colo Colo descienda, "por el bien del fútbol chileno"

En la hora más oscura, algunos archirrivales pueden convertirse en aliados. Y pasa con Colo Colo hoy en la lucha por no descender, hundido en el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, con un apoyo que pocos esperaban.

Se trata de Luis Musrri, ex jugador, capitán y entrenador de Universidad de Chile, quien en conversación con La Redgoleta reconoció que "por el bien del fútbol chileno" prefería que Los Albos salven la categoría al término de la temporada.

"Yo separo un poco las cosas. Yo soy de la U, por supuesto, toda mi vida. Pero siento que el fútbol es uno no más, no tiene por qué ser un fútbol de la U, uno de Colo Colo y uno de La Católica. Yo creo que debe haber habido hinchas de Colo Colo y de Católica que cuando nosotros descendimos tampoco les parecía muy bien", reconoce el ex fogonero azul.

La U también navega por aguas turbulentas, aunque en la tabla ponderada, al punto de que al final de la temporada podría darse una final ante Colo Colo para definir uno de los tres descensos a Primera B. Musrri no quiere ni pensarlo.

"Ojalá no llegue ese escenario nunca. Ojalá, por el bien del fútbol chileno. Qjalá que ambos salgan de la situación que están viviendo", sentencia el oriundo de Melipilla.

"No me pongo contento ni me da tristeza, pero por el fútbol pienso que sería bueno seguir viendo clásicos... a lo mejor los vemos en la B, jajajá. ¡No! Ambos tienen plantel para salir de la situación en que están", subraya el entrenador nacional.

"La U yo creo que va a sacar los puntos suficientes para no tener ningún problema y Colo Colo... pucha, no está jugando muy bien, las fechas van pasando y se va complicando. Yo pienso que a Colo Colo le va a costar un poquito más, porque los rivales se le han ido acercando y ahora está último. Y cuando uno está en esa posición las cosas pesan. La pelota pesa un poco más, la camiseta también. Y te vas echando al hombro una mochila que al final no te la logras sacar nunca", reflexiona.

De todas formas, Musrri cree que lo que sucede "es muy extraño, sobre todo en los tiempos que se viven hoy en el fútbol moderno. Cuando nos tocó descender vivíamos una realidad totalmente diferente a la que viven Universidad de Chile y Colo Colo. En lo de infraestructura, en lo económico, en todo lo que significan factores externos al juego mismo, hoy es difícil de creer lo que está pasando, con respecto a la U. Colo Colo está mucho más complicado, pero la U siento que también lo vio así", grafica el ex mediocampista.

El DT cree que el cambio de técnico que hubo en la U se explica por eso: "¿Por qué haber cambiado un técnico yendo quintos? No me parece que haya otra razón para haber cambiado el técnico en una situación como la que estaban viviendo. Creo que las cosas se podrían haber hecho un poco mejor, pero creo que la U está en el lugar que tiene que estar".

Luis Musrri no tuvo una grata experiencia cuando dirigió a Universidad de Chile en 2016

"No siento que Universidad de Chile vaya a dar un salto cuantitativo con respecto a lo que venía haciendo. Creo que la U se va a mantener ahí, en el lugar donde está, y el cambio de técnico pasó por ahi, porque vieron que los de atrás se estaban acercando y el promedio se estaba complicando. Si no, yo no encuentro una razón para haber cambiado el entrenador", destaca Musrri.

Otro aspecto fundamental en la situación de la U y Colo Colo está en la ausencia de hinchas producto de la pandemia: "Yo siento que, sobre todo para Colo Colo, la ausencia de público no le hace bien (...) Los equipos que van al Monumental se sienten mucho más cómodos jugando sin público. Y los árbitros, lo mismo, es para todos".

"Nunca fue grato ir allá, pero ahora sin público se hace un poco más llevadero para cualquiera que vaya a enfrentar a Colo Colo. Si por algo es que a Colo Colo le han ganado tantas veces en el Monumental. Primera vez en la historia", completa Musrri.