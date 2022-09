Sebastián Miranda es el nuevo director técnico de Universidad de Chile en calidad de interino por las seis fechas que restan del Campeonato Nacional tras la salida de Diego López. El empate sin goles contra Coquimbo le pegó mal al Chuncho y los azules siguen en serio riesgo de descenso.

La U es 13° en la tabla con 23 puntos por delante sólo de Antofagasta (14°, 22 unidades y partido pendiente), La Serena (15°, 21 y duelo por jugar) y Coquimbo Unido (16°, 20).

Sin embargo, Patricio Yáñez aseguró que está seguro que Universidad de Chile se salva del descenso, no tanto por el propio cuadro azul, sino por el desempeño de los otros colistas.

“Yo creo que sí (que el terremoto ya pasó y se salva del descenso). Creo que van a contribuir los que están debajo de la U. Van a ayudar, van a cooperar… La Serena, Coquimbo, van a aportar mucho a que la U tenga un mejor pasar”, dijo Pato Yáñez en Deportes en Agricultura.

Mauricio Pinilla metió la cuchara: “¿la salvación puede ser con un puntaje bajo? y Yáñez contestó que “ayer alguien me decía que probablemente no llegan a los 30 puntos. Sacando cuentas van a bajar los equipos con menos de 30 puntos”.

Respecto a Miranda y la salida de Diego López, Patricio Yáñez sentenció que “muchas veces un mismo plantel con otro técnico cambia su disposición, actitud y manera de jugar, y eso no significa que el técnico saliente sea un mal entrenador. Seguramente tendrá otras opciones. El técnico no le entro a un determinado número de jugadores, eso no implica que sea un técnico malo que no sabe o no tenga idea. No le entró a este grupo”.

Universidad de Chile se jugará su salvación del descenso contra Palestino (visita), Audax Italiano (local), La Serena (V), Everton (L), Huachipato (V) y Cobresal (L).