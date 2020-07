Pablo Aránguiz se sincera: "Admiro al Mago Valdivia y Juan Román Riquelme"

El mediocampista de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, reveló que uno de sus espejos es Jorge Valdivia, el campeón de América con la Roja y ex jugador de Colo Colo. Además, tuvo elogios para Mathías Vidangossy.

“¿El jugador que más me ha llamado la atención? Son muchos. Cuando era juvenil en Unión (Española) era Mathías Vidangossy. Lo vi en el sub 20 de Canadá, y en vivo era un jugador extraordinario con mucha técnica. De más grande admiro al Mago Valdivia y Juan Román Riquelme, que es un genio”, dijo Aránguiz a El Late de La Magia Azul en Redgol.

Agrega: “David Silva, el español. Siempre me llamó la atención por su manera de jugar y la inteligencia con el balón. Ronaldinho, Messi, pero ellos ya están a otro nivel”.

A préstamo desde el Dallas de la MLS de Estados Unidos, el chileno debe definir su futuro a fin de año. En el Chuncho esperan retenerlo, pero la tarea para abrochar su continuidad no se avizora fácil: “la primera opción la tiene la U, todo va a depender de mi rendimiento. Es un tema que se tiene que hablar, conversar y negociar. Yo muy feliz si me puedo quedar”.

Por último explicó cómo ha logrado rendir en los azules de buena forma sin necesidad de adaptarse tras su arribo a principios de año. En lo que se alcanzó a jugar antes del parón por el coronavirus, el volante se erigió como figura y pilar en el esquema de Hernán Caputto.

Pablo Aránguiz en la U.

“Para mí no va en el tema que es una camiseta grande, depende de cada uno. Me considero un futbolista que trata de salir a la cancha pensando que estoy jugando con la gente de mi barrio. Que no se mal entienda que considero que sean un partido más, pero no me pongo esa presión. Sé la camiseta que estoy vistiendo y el peso que tiene, pero trato de relajarme y disfrutar el fútbol”, sentenció.