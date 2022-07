Walter Montillo sin duda vivió grandes momentos en Universidad de Chile, donde ganó el Campeonato de Apertura de 2009 y se convirtió en ídolo antes de marcharse a Brasil.

En una entrevista con Olé, el ex futbolista argentino recordó su paso por el equipo azul y reconoció que fue allí donde explotó su carrera.

"Cuando me fui a Morelia, la primera vez que salía a préstamo, yo tenía más de 100 partidos en San Lorenzo, entonces era chico, pero con un rodaje que me permitía entregar algo a nivel internacional", comenzó Montillo.

Luego, habló de su paso a Chile en 2008: "Después tocó lo de Chile y ya tenía 24 años, por ahí dicen que está grande y no explota, pero mi carrera entre comillas empezó ahí, encontré mi lugar, mi fútbol".

"Incorporé cosas que a los 20 no tenía y me fue realmente muy bien, conseguí cosas que por ahí eran impensadas, tanto para mí como para muchísima gente que decía que jugaba un partido y luego era intrascendente en dos o tres... y bueno, uno se va acomodando y aprendiendo un montón de cosas que por ahí a los 18 años no las tenía, no las sabía", afirmó.

Después de su exitosa etapa en Universidad de Chile, Montillo fue transferido al Cruzeiro en 2010, donde también brilló. En 2011, su mejor temporada, marcó 21 goles.

"Tenía mis miedos, porque estaba yendo a uno de los equipos más grandes de Brasil y todo lo que había demostrado en Universidad de Chile lo debía demostrar allá porque sino, no iba a servir, para mí ni para el club", recordó el ex volante trasandino.

Después de Cruzeiro, Montillo pasó por Santos, Shandong Luneng (China), Botafogo, Tigre y en 2020 regresó a Universidad de Chile, donde se retiró del fútbol.