Universidad de Chile vivió un especial partido amistoso ante Rosario Central en la Copa de Verano Coquimbo 2023, donde más allá del empate 1-1 final todas las miradas y aplausos se los llevó Miguel Ángel Russo, quien se reencontró con los hinchas azules y, como era de esperarse, lo llenaron de cariño. Por eso, él se tomó el tiempo de dar las gracias.

El director técnico argentino, que en 1996 llevó al Romántico Viajero a la semifinal de la Copa Libertadores, habló en conferencia de prensa tras la igualdad de sus dirigidos ante los pupilos de Mauricio Pellegrino y fue consultado por ese amor que le suelen dar en la U. Así, aprovechó para agradecer y dejar en claro que siempre ha sido así.

"Los hinchas de la U me han dado mucha alegría en cualquier parte del mundo"

"Bueno, el agradecimiento a la U. de Chile, a los dirigentes, a la prensa y a toda su gente que, en el año 96 donde jugué mi primera Copa Libertadores, me ha dado en cualquier parte del mundo los hinchas de la U mucha satisfacción y mucha alegría", destacó de entrada Russo.

Tras eso, el estratega de 66 años resalta que "cada vez que me ha tocado venir a Chile empiezo a compartir esta estadía, que es un poco larga, con mis ex jugadores que también es importante para mí porque seguimos manteniendo relación y les mando un abrazo y un cariño muy grande".

"Son cosas que uno no espera y que se dieron así, no preguntes por qué, y que hoy todavía existen y les doy las gracias, porque el cariño y afecto que me han dado siempre no viene solo de ahora, me lo han dado de distintas formas y distintas maneras desde mi estadía en la U", concluyó.

En cuanto a lo deportivo, Universidad de Chile ahora se enfoca en su próximo desafío. Este jueves 12 de enero, a contar de las 20:00 horas, los azules chocarán con Talleres de Córdoba en el Estadio Santa Laura por un nuevo duelo amistoso de pretemporada, donde buscarán el primer triunfo de la era Pellegrino.

El Romántico Viajro tiene pactado su estreno en el Campeonato Nacional 2023 para el lunes 23 de enero, donde tendrá que recibir a Huachipato desde las 19:00 horas. Eso sí, el estadio todavía está por confirmar en la programación oficial, aunque tienen acuerdo para usar el Santa Laura, que será usado por Unión Española el viernes 20 para debutar ante Ñublense.