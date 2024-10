No lo olvidan en Argentina: campeón del mundo sale a pegarle con todo a Arturo Vidal

Los últimos días para Arturo Vidal han sido de felicidad dentro de la cancha, pero de polémicas fuera de ella. Esta vez un histórico campeón del mundo con Argentina se lanzó en su contra.

El King todavía celebra la agónica victoria obtenida con Colo Colo, la cual lo deja muy cerca del título. Los Albos dependen de sí mismos para superar a Universidad de Chile y dar la vuelta olímpica, lo cual tiene a todos ilusionados en el Estadio Monumental.

Campeón del mundo cuestiona a Arturo Vidal

Más allá del mundo Colo Colo, las quemantes declaraciones de Vidal contra Ricardo Gareca y sus cuestionamientos a su nómina, siguen sacando ronchas en distintos círculos. Ahora incluso sus dichos cruzaron la Cordillera de los Andes y desde Buenos Aires le contestaron.

“Lo de este chico la verdad es que es increíble. Él dijo que no se pueden quedar afuera del Mundial. ¿Y por qué no fue a los últimos 2 Mundiales? ¿Eran todos unos fenómenos los grandes? Ahora se la agarra con Gareca que no lo llamó, es increíble”, lo criticó Óscar Ruggeri en el programa ESPN F90.

Ruggeri es un histórico de Argentina. Imagen: Instagram.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 tiene una gran amistad con Ricardo Gareca, algo que explica su defensa al DT. Vidal había señalado que el Tigre debía llamarlo a él junto con Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Mauricio Isla.

“Vidalcito, era 10 años antes, pichón. Las grandes camadas no van hace 2 Mundiales. Vos Vidal, con ese jopo bárbaro. Le gusta hablar, mamita querida. Con River hablo y quedó eliminado también. No hizo nada de otro mundo. Él tendría que estar apoyando a sus compañeros de la Selección. Se piensa que es el fenómeno de Chile”, lo atacó el cabezón.

Chile enfrentará a Brasil y Colombia el 10 y 15 de octubre por las Eliminatorias. La Roja está fuera de zona de clasificación a la Copa del Mundo. Ricardo Gareca se juega el puesto y Arturo Vidal no será parte de estos duelos.