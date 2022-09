La determinación de la Federación de Fútbol de Chile de reprogramar el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile por los cuartos de final de Copa Chile, no fue bien recibida de parte de Azul Azul.

Es que el duelo que fue suspendido a los 5 minutos de juego, luego de que fuegos artificiales impactaran al lado del portero Martín Parra, era un claro ejemplo para los azules de que no se debía seguir jugando y que la clasificación era para la U.

Pero luego de una votación, se determinó jugar los minutos que quedan, donde la llave va igualada 1-1, algo que no le causa gracia al presidente de Azul Azul, Michael Clark.

"Creo que es un día no muy feliz, un día triste. Nuevamente la violencia ganó y nuevamente desde la asociación y de la directiva de Pablo, por temas y cálculos políticas electorales, se toma una determinación que no es la correcta. Aquí ni por justicia deportiva, ni por lo que había que hacer, nuevamente no se le pone coto a esto y nuevamente no estamos atacando el tema de violencia que tenemos que parar", comentó Clark en TNT Sports.

En ese sentido, el mandamás de los azules profundizó en la situación de Martín Parra, dejando en claro que si no se toman medidas pronto pueden suceder nuevas situaciones para lamentar.

"Me da lástima, es un día triste, al final del día me quedo con lo que dice ANFA. Lo que pasó es muy grave, así como le cayó una bengala a Martín el día de mañana le puede caer un disparo. ¿Vamos a seguir jugando? Tiene que haber un antes y un después, era una buena oportunidad para ponerle coto a esto y me da mucha pena", destacó.

Pese a todo, deja en claro que si la U debe jugar nuevamente el partido ante la UC, no tendrán problemas en presentarse donde sea.

"Si la decisión de la Federación es que se tiene que jugar, la U se tendrá que presentar a jugar", finaliza.