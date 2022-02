El retiro de Jean Beausejour en el fútbol dejó sorprendidos a muchos de los seguidores de su carrera, pero también a compañeros de profesión. Como Marcelo Morales en Universidad de Chile, con quien el ex seleccionado nacional tuvo una especial relación con el lateral izquierdo de los azules.

Así también lo ha dado a entender en varias de las conferencias el Chelo, quien hace un tiempo destacó la importancia que ha tenido el Bose en su carrera profesional.

“Con Bose tenemos una relación muy linda, me ayudó bastante en cómo jugar en mi posición. Él es experimentado y todos sabemos la calidad de jugador y lo que ha conseguido a nivel nacional e internacional. Con él tenemos relación muy linda, me ayudó mejorar detalles y fueron muy gratas las palabras que me dijo a nivel personal y en público”, comentó Morales hace un tiempo, valorando las palabras del jugador que estuvo en la última temporada en Coquimbo Unido, y que siempre ha puesto el nombre del Chelo como uno de los más relevantes de la cantera chuncha.

Por lo mismo, con la noticia del retiro de Beausejour latente en el mundo del fútbol, Morales nuevamente agradeció por todo lo que aportó en su juego, destacando que tienen una llamada o mensaje pendiente que realizar para el bicampeón de América.

"No he podido hablar con él, pero agradecer por todo lo que me dio, por todo lo que me aconsejó cuando estuvo acá, pero ya le mandaré un mensaje para agradecer todo lo que me aportó en el crecimiento como jugador", destacó el Chelo.