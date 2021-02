Matías Rodríguez y su continuidad en Universidad de Chile: "Prefiero no hablar"

Universidad de Chile está a tres puntos de poner fin al calvario que le ha significado la tabla ponderada y la posibilidad -al menos- de jugar el partido de promoción para quedarse en primera división.

En la U eso sí, terminado el actual campeonato deberán abocarse a una labor no menor: la reestructuración del plantel para el 2021 y donde hay varios temas importante, uno de ellos es la continuidad de Matías Rodríguez.

Lo del defensa argentino es curioso porque está renovado automáticamente en virtud de su contrato, pero no hay certeza si seguirá defendiendo los colores de la U este año considerando que no ha sido fijo para el técnico Rafael Dudamel.

El Mati conversó con ADN y adelantó que no quiere hablar sobre su continuidad. "Sobre el futuro prefiero no hablar, queremos sumar los seis puntos, son dos finales y el objetivo es ese, quiero enfocarme en eso, disfrutar y después se verá lo que va a pasar”, afirmó.

En todo caso el trasando avisa que independiente de lo que pase en Universidad de Chile, no piensa en el retiro inmediato.

“Yo me veo jugando más, no me siento viejo, me siento físicamente bien y mientras sea un aporte quiero jugar, el día que no pase los nervios previos a los partidos, daré el paso al costado. Uno no sabe cuando puede ser el último partido, por estoy estoy disfrutando cada momento como si fuese el último, en eso estoy, siempre consciente de que buscan alternativas“, cerró.