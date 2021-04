Matías Rodríguez luego de salir de Universidad de Chile: "El único equipo de Chile que me llamó fue Coquimbo Unido"

Matías Rodríguez terminó su vínculo con Universidad de Chile y jugó su último partido por la escuadra azul en el triunfo 3-1 sobre Deportes Antofagasta en la fecha 34 del Torneo Nacional 2020.

Luego de ese encuentro, se rumoreó de que varios equipos nacionales lo llamaron para continuar su carrera en ellos, pero en conversación con Club Social y Deportivo Argentino en Instagram, el defensor aclaró que en realidad sólo un equipo se mostró realmente interesado.

"Ninguna de esas cosas fueran ciertas, el único que me llamó fue uno solo, yo no puedo creer que dijeran que todos estaban interesados. Pero fue un solo equipo, Coquimbo, y justo el día que me llamaron ya había cerrado con Defensa y Justicia. Les agradecí pero el 95 % ya estaba hecho con Defensa y Justicia", aclara.

Respecto a su nueva vida en Argentina, el lateral cuenta que "fue un cambio grande, importante, donde yo vivo a donde entreno me queda lejos. En Chile me costaba 30 o 35 minutos y ahora es hora quince, extraño la cercanía de las cosas. Pero es parte del cambio".

Para el final, Rodríguez da detalles de cómo llegó a ser jugador de Defensa y Justicia, actual campeón de la Copa Sudamericana.

"La decisión partió cuando el cuerpo técnico se entero que no seguía en la U, me llamaron para saber si me interesaba su proyecto. Al principio lo pensé, de volver por desafíos personales y equipo que viene creciendo mucho. Aparte mi amigo Guillermo Marino está en el cuerpo técnico, conozco a Sebastián (Beccacece), que se hayan fijado en mí en este momento fue lo que me motivó a volver a Argentina. El club me recibió super bien, hay un gran potencial", cerró.