La profecía cumplida de David Pizarro sobre el coronavirus en Chile: "No se ha dicho información importante"

Italia vuelve poco a poco a la normalidad después de la verdadera crisis que sufrió por causa del coronavirus, con un acumulado de 35 mil muertes. Pero el foco hoy está puesto en América, que de norte a sur sufre el embate de la pandemia.

David Pizarro jugó en Udinese, Inter, Roma y Fiorentina en el calcio italiano (Violachannel)

Una situación que David Pizarro vio venir hace ya tres meses, cuando en diálogo con la televisión italiana expresó su inquietud por el curso de los acontecimientos en nuestro país, una alerta que ha cobrado mayor valor con el tiempo.

En declaraciones a Sky Sport el pasado 23 de marzo, el ex jugador de Udinese, Inter, la Roma y la Fiorentina aseguró que "la situación en Chile no es buena. Desde el 18 de octubre hasta hace pocos días había manifestaciones y ahora a todo esto se sumó la pandemia".

A 22 años de una "Zurda mágica sacada de una academia de billar" https://t.co/KAmiJ7tGr6 — RedGol (Desde ��) (@redgol) June 23, 2020

"No me gusta y siento miedo por quienes nos están guiando, el Presidente (Sebastián Piñera), el ministro de Salud (Jaime Mañalich). Hay información importante que no se ha dicho", sentenció el ex mediocampista de Universidad de Chile.

"El miedo de la ciudadanía está dado por una transparencia que no te da la tranquilidad que necesitamos", agregó Pizarro, que en su momento valoró el aporte del Colegio Médico en la difusión de la información sobre el covid 19.

Lo cierto es que la alerta de Pizarro terminó en convertida realidad, con diferencias en la comunicación de las cifras de contagio y muertes por la pandemia, y la renuncia del Mañalich hace dos semanas.

En el momento de las declaraciones del campeón de América en 2015, se registraban 922 contagios por coronavirus y dos víctimas fatales; mientras que el último balance arroja 250 mil infectados y 4.505 fallecidos en el país, cifra que supera las 7 mil víctimas en el conteo alternativo.