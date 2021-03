La desilusión de Johnny Herrera: "No sé ni siquiera si aceptaría un partido de despedida. El día que me toque retirarme será en silencio"

Johnny Herrera salió triste de Everton de Viña del Mar, quizás no tan dolido como dejó a la U un año antes, pero con ese sinsabor de que le fallaron y por eso está en una época de reflexión analizando si sigue jugando o no, y de continuar, dónde será.

En conversación con DirecTV, el arquero confiesa que está un poco cansado de la actividad y que incluso pone en duda -hasta- la posibilidad de un partido de despedida con su gente.

"Yo me desilusioné bastante del fútbol. Yo no espero ya nada de nadie. Ya no estoy para esto. No sé ni siquiera si aceptaría un partido de despedida. El día que me toque retirarme será en silencio", aseguró.