Johnny Herrera abre su corazón: "Creo que aún puedo aportar a Universidad de Chile"

Johnny Herrera no seguirá en Everton de Viña del Mar y por ahora su futuro es una incógnita. Su nombre suena en O'Higgins de Rancagua, pero hasta el momento todos sólo son rumores.

Es por esto que Universidad de Chile vuelve a aparecer en el horizonte del Samurái. Pese a que su salida no fue la mejor a fines de 2019, su cariño por el club y la devoción que sienten los hinchas por él, siempre lo mantienen en el radar del Bulla.

En conversación con Radio Futuro, Herrera aseguró que "yo creo que me voy a cruzar con la U nuevamente, lo más probable es que no sea con algunos de los dirigentes que están actualmente. Si hay alguien que conoce a la U soy yo, llegué a los 13 años de Angol y gracias a Dios pude conseguir todo en el club. Salimos campeones, pasé meses impagos, creo que aún puedo aportar a la U".

El propio Herrera sabe que es difícil su retorno ahora por los evidentes problemas que tiene con parte de la dirigencia de Azul Azul: "No soy de esas personas que le guste quedar bien con todo el mundo, ni sobar el lomo. Pero mi forma de ser es ir de frente y no mentir. Me tocó salir de la U con la frente en alto, todo lo que dije tuve consecuencias negativas y positivas, pero luego que me fui hubo más cagadas todavía. No podía hacer vista gorda y la forma en que mandaban de frente a técnicos o compañeros futbolistas".

Sobre la salida de Walter Montillo de la U, el portero recordó su partida del club: "En lo mío, no sé. A mi me quisieron hacer saber que Hernán Caputto me quería fuera y era mentira".

Por último, Johnny detalló cómo se dio su salida de Everton y habló del cercano retiro: "No hubo acuerdo de mi continuidad, me había pedido el cuerpo técnico, habían ganas de seguir pero la dirigencia optó por no renovarme, pero así es el fútbol".

"El saldo fue positivo en Everton, jugué muchos partidos. Hice algunos muy buenos, otros malos. Pero fueron más los buenos y que el equipo no peleara el descenso y si una copa internacional. Jugué todo el año, y tuvimos un año positivo", agregó.

"Estamos en modo vacaciones todavía, echando a andar unos temas personales y esto del fútbol tiene un fin, hay que estar preparado. En mi carrera pude estudiar, gracias a eso estamos preparados para seguir trabajando y dedicarse a la familia", sentenció.