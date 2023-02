Universidad de Chile ganó por la cuenta mínima en Rancagua sin Lucas Assadi en el campo de juego. Xavier Tamarit, ayudante de Mauricio Pellegrino, explicó la razón por la que el talentoso volante azul no sumó minutos.

Universidad de Chile obtuvo una agónica victoria ante O'Higgins en El Teniente. El Romántico Viajero se impuso por la cuenta mínima ante el cuadro celeste y sumó de a tres en la quinta fecha del Campeonato Nacional gracias al gol sobre la hora de Leandro Fernández.

A pesar del triunfo de la U, algo que llamó la atención de los hinchas fue que Lucas Assadi no sumó minutos en cancha. El volante azul fue citado pero miró el partido desde el banquillo, lo que de inmediato instaló la preocupación de los fanáticos.

Al respecto el ayudante de Mauricio Pellegrino, Xavier Tamarit, explicó la razón por la que el canterano no disputó el partido ante el Capo de Provincia y aseguró que no es de la idea de hacer cambios solo porque sí.

"Me parece que el equipo estaba bien, la verdad no teníamos la necesidad de hacer cambios. Creo que éramos superiores al rival, por lo tanto, cuando estás siendo superior, cambiar por cambiar, por ahí lo empeoras", explicó Tamarit.

"Lucas (Assadi) es un tipo de una calidad que no se puede cuestionar, pero hoy se dio para que fueran otros los partícipes y son todos importantísimos. Hoy ingresó Mauro Morales y me parece que dio una consistencia importante los minutos que entró, también Guerra que aportó mucho, Nery y Andía que ingresó temprano", expresó el español.

Además, fue enfático en mencionar que "no hay que hablar tanto de nombres propios, si no del colectivo que es lo realmente importante en el fútbol. Por eso hay que hablar de lo colectivo y no de las individualidades", concluyó el ayudante de Pellegrino.

Con la victoria, la U se metió en la pelea y gracias a los tres puntos ganados en Rancagua se ubica tercera en la tabla de posiciones. Ahora, el Chuncho se enfoca en el partido contra Curicó Unido este viernes 24 de febrero a las 20:30 horas, válido por la sexta fecha del torneo nacional.