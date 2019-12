Kevin Quevedo y la opción de llegar a la U desde Alianza Lima: "Es un equipo importante, ahí estuvo Ruidíaz"

En Universidad de Chile ya preparan el plantel de cara al 2020, donde arrastrará a cuestas la paupérrima campaña del presente año. Walter Montillo, Edson Puch, Marcelo Díaz; Fernando Cornejo, Pablo Aránguiz, Roberto Gutiérrez, Felipe Mora y Luis Del Pino Mago son algunos de los nombres que han aparecido sobre los escritorios del CDA.

#CentralFOXChile Kevin Quevedo, jugador peruano de Alianza Lima, y opción de llegar como refuerzo a los azules. pic.twitter.com/r1RLx2OuE1 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) December 10, 2019

El último en aparecer en la órbita de los azules es Kevin Quevedo, el delantero peruano de 22 años que pertenece a los registros de Alianza Lima.

“Me llena de alegría por lo que he hecho este año, a la U no la sigo, soy sincero, pero recién me entero y sería bueno. Es un equipo importante, ahí estuvo Raúl Ruidíaz”, dijo Quevedo en contacto telefónico con Fox Sports.

Agregó que “si llega la oferta de Universidad de Chile la vamos a analizar, como todas las que estudia mi papá y asesores. Bienvenido sea”.

Quevedo marcó 17 goles en 30 partidos con Alianza Lima en la Primera División peruana este 2019. En su carrera registra minutos en Copa Libertadores y Sudamericana, además de ser seleccionado sub 20 en el Sudamericano de 2017 y sub 23 en los recientes Panamericanos de Perú.