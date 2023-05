Juan Pablo Gómez sonríe con el cambio de esquema en U. de Chile: "Creo que me beneficia"

Universidad de Chile viajó hasta La Serena, donde se concentrará esta noche para su duelo del miércoles por el Campeonato Nacional, cuando tenga que enfrentar a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Un partido donde los dirigidos por el técnico argentino Mauricio Pellegrino quieren un buen resultado para seguir luchando en la parte alta de la tabla de posiciones, aunque antes se tendrán que ver las caras con los Piratas.

Por lo mismo, los azules buscan repetir el esquema en la formación que utilizaron ante Universidad Católica, en los 31 minutos que se alcanzaron a jugar en el suspendido Clásico Universitario.

Esto quiere decir con tres hombres en el fondo, cinco volantes y dos delanteros, de manera de concentrar el juego en la zona de volantes.

Uno que se ha visto favorecido con este cambio de alineación fue Juan Pablo Gómez, quien por su físico le ganó la lucha por el puesto a Yonathan Andía, algo que tiene conforme al ex Curicó Unido.

"La verdad es que me siento cómodo, lo he hecho anteriormente y creo que me beneficia, siempre y cuando para el equipo sea importante, feliz de la vida”, comentó Gómez en el aeropuerto antes de viajar hasta La Serena.

Algo que suma con el buen ambiente que se respira en la interna del camarín de Universidad de Chile, que ha sido la tónica que han querido mantener para esta temporada.

"Estamos muy positivos, tenemos muchas ansias de jugar, creemos que vamos por buen camino, así que vamos a intentar hacer un buen partido en Coquimbo”, precisó.

Un tema que estará latente es el castigo a Universidad de Chile que puede resolver esta jornada el Tribunal, en algo que ya lamentan los jugadores azules: “Es una lástima, nosotros necesitamos de nuestra gente”.