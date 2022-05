Universidad de Chile volvió a festejar después de cuatro jornadas sin poder hacerlo tras vencer por 2-0 a Deportes La Serena, una victoria que significó un verdadero tanque de oxígeno para los azules después de días muy complicados y así lo dejó en claro Hernán Galíndez.

El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano sacó la voz una vez terminado el compromiso y dejó en claro que en el Romántico Viajero quedaron felices tras volver a sumar de a tres en medio de las polémicas salidas de Santiago Escobar y Luis Roggiero de la institución.

Por eso, en diálogo con TNT Sports disparó de entrada que “era una victoria que necesitábamos hace mucho, la verdad es que nos encontramos en un momento muy duro después de la salida de Escobar y queríamos demostrar que en el plantel hay unión y muchas de las cosas que se hablan son mentira".

Con respecto al importantísimo triunfo, que los aleja de los puestos de descenso por ahora, el cuidatubos de 35 años apuntó que "creo que el equipo hoy demostró el compromiso y las ganas de salir de este mal momento y eso fue lo que nos llevó a jugar un gran partido y a ganarlo”.

Sobre el desarrollo del partido, el guardameta de la selección de Ecuador aplaudió que "lo anímico fue muy bueno y de ahí en más se jugó muy bien, los goles se definieron por cosas que hicimos en el entrenamiento y eso genera mucha confianza, ahora hay que descansar y seguir trabajando”.

Para cerrar, el ex Universidad Católica de Ecuador fue consultado por las amenazas de muerte que recibió recientemente y que su representante dio a conocer que lo tendrían meditando la opción de dejar el club, y Galíndez habló fuerte y claro señalando que será la primera y última vez que abordará ese tema.

“Eso lo quiero aclarar ahora para no hablarlo más. Fueron unos mensajes que recibió mi esposa, yo entiendo que son un par de personas, sé que por un par de mensajes no es lo que representa la hinchada de la U, pero sí mi esposa se asustó. Esperemos que quede ahí y no sea nada más", disparó de entrada.

Para cerrar, aclaró que los mal llamados hinchas que lo amenazaron "no representan a la hinchada que tiene la U. Porque el estadio estuvo lleno hoy otra vez y nosotros no veníamos bien, y nos apoyan y tiran para adelante".