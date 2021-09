Este domingo Universidad de Chile recibe a Colo Colo por la fecha 22 del Campeonato Nacional, en lo que será el superclásico 190 del fútbol criollo, a jugarse en el estadio El Teniente de Rancagua. En la previa del duelo entre azules y albos, Héctor Hoffens salió al cruce de Arturo Vidal.

El Chico Hoffens, ex delantero de Universidad de Chile en la década de los 70 y los 80, se mosqueó con las palabras de Vidal, quien calificó de “muertos” a la U en medio de una transmisión en redes sociales desde Italia.

“¿Universidad de Chile? Esos son muertos, Colo Colo es el campeón”, manifestó Vidal en medio de unos trabajos físicos en las instalaciones del Inter de Milán. Hoffens se refirió al hecho en conversación con Paulo Flores y RedGol.

“Hay que saber de dónde vienen las cosas, de qué personaje son esos improperios, no vale la pena opinar”, dijo Hoffens agregando que Vidal “lo ha demostrado con hechos y con cosas que son denigrantes para la gente y todo el fútbol chileno, que han tenido consecuencias gravísimas y da pena. No voy a entrar a discutir con una persona que no está en sus cabales, no es sano”.

“Qué le voy a decir, si nadie ha logrado controlarlo ni llevarlo por el buen camino. Ha hecho cosas que han generado mala reputación para el país. A mí me da lo mismo lo que diga Arturo Vidal porque son sólo palabras al aire y no mide las consecuencias que vienen después”, complementó el referente azul.

Por último, el ex atacante de Universidad de Chile sentenció que “es difícil jugársela con un pronóstico para el superclásico, yo tengo muchas dudas con la U. Me gustaría que saliera a buscar el partido, a jugarlo y ganarlo, no a arratonarse ni echarse para atrás. Todas las veces que la U ha jugado con miedo ha perdido. Es importante mañana salir con personalidad y decir acá estoy yo con la camiseta azul y la U en el pecho. Si a Colo Colo lo atacas va a tener dificultades”.