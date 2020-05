Gerardo Pelusso: “La U era un grande en Chile, pero había un ambiente para que fuera un grande en América”

El técnico uruguayo Gerardo Pelusso volvió a recordar su historia con Universidad de Chile y en especial la temporada 2010, en la que quedaron eliminados en semifinales de Copa Libertadores a manos de Guadalajara de México.

En conversación con el programa ‘Dosis de Fútbol del CDF, mencionó que “nos mató el Mundial. Cuando un equipo engrana y por dentro ves que el equipo está convencido de que no te gana nadie, de verdad no te gana nadie. Y lo tenía el equipo, porque además en la última eliminatoria habíamos sacado al mejor equipo de la Copa, que era Flamengo. Y lo que pasa es que se para el Campeonato, y la U fue el equipo de toda Sudamérica que más jugadores mandó al Mundial, dos de Chile (Miguel Pinto y Marco Estrada) y dos de Uruguay (Mauricio Victorino y Álvaro Fernández). Y cuando volvimos del Mundial, dos de ellos ya no volvieron, tuvimos que parar, dar días libres, perdimos el ritmo”.

“Fue una noche negra (ante Guadalajara). Ya al día anterior fue negro, porque se nos lesionó Victorino, que venía fundido del Mundial. Acá llegó, saludó a la familia y tuvo que entrenar”, agregó el técnico.

Pero eso no fue todo, porque dijo que ya en esa época estaban figurando Eduardo Vargas, Eugenio Mena o Matías Rodríguez, nombres que la temporada siguiente brillarían bajo la mano técnica de Jorge Sampaoli, quienes conquistaron la Copa Sudamericana 2011.

“Aparecieron Vargas, Mena, estaba Rodríguez. Fundamentalmente, me pasó que la U era un grande en Chile, pero había un ambiente para que la U fuera grande en América. Y lo fue con Sampaoli, no te diré que formamos la base, pero se veía que jugadores y el club como institución iban a más”, explicó.

Plantel de la U que disputó la semifinal de la Libertadores 2010.

Recordemos que el DT uruguayo dirigió en 52 partidos a los Azules con 28 triunfos, 10 empates y 14 derrotas, obteniendo un 60.25 por ciento de rendimiento.