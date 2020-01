Gala Caldirona: "Mauricio Isla va a jugar en la U. No todavía, pero falta poco para que nos vengamos"

Hace unos días Mauricio Isla y Gala Caldirola celebraron su matrimonio y este viernes por la noche la modelo fue invitada estelar del programa Podemos Hablar de Chilevisión.

En conversación con el animador Julian Elfenbein, Caldirola reveló que Isla mantiene fijo su sueño de jugar en Universidad de Chile y entregó detalles.

“Mauricio Isla va a jugar en la U, no todavía, pero él tiene muchas ganas de venir. Él me dijo que no quiere llegar viejo, quiere venir a jugar bien por su equipo. No falta mucho para que se venga para acá… para que nos vengamos”, sentenció tajante la señora del lateral derecho de la Roja.