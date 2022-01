Universidad de Chile debuta por la pretemporada ante Colo Colo en un inédito superclásico que se jugará en Argentina, específicamente en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata. En los azules se estrena Santiago Escobar como nuevo entrenador del Chuncho, con la misión de dejar atrás tres años peleando por la permanencia contra el descenso.

En Radio ADN, al periodista y acérrimo hincha de Universidad de Chile, Francisco Mouat, le consultaron qué espera para hoy de la U y qué le pide a Escobar.

“Espero ver una mecánica de juego, una dinámica reconocible después de un equipo sin identidad que empezó y terminó jugando a los ponchazos y salvando la categoría de milagro”, dijo Pancho Mouat.

El experimentado comunicador azul agrega: “un equipo armónico en sintonía y que dialogue futbolísticamente. Y que nosotros sepamos lo que está haciendo en la cancha”.

Francisco Mouat sentencia que “me gustaría ver a los nuevos valores, pero sobre todo a los que se quedaron, mostrando otra actitud y justificando su permanencia en el Equipo Mágico”.

Y Luka Tudor también pidió voz. ¿Se podrá notar la mano de Santiago Escobar esta noche en La Plata en el inédito superclásico? ¿Podrá plasmar el Chuncho algo de lo que pide Pancho Mouat?

“Ojalá, porque significaría que tendremos un buen partido y la U empezaría de buena manera. La U tiene que tener un mejor año por el fútbol chileno. Y a mí me gusta que a la gente le vaya bien. Igual Pancho pidió harto, con harto detalle, pero está bien. En pedir no hay engaño. Ojalá se dé eso y mucho más”, sentenció el ex delantero nacional.