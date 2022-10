Universidad de Chile jugará los restantes 85 minutos del Clásico Universitario ante la UC, válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, con el agredido Martín Parra en el arco y cuatro cambios. Cristóbal Cambios no fue incluido en la citación.

Universidad de Chile visita a Universidad Católica. El Clásico Universitario suspendido en el estadio Elías Figueroa vuelve a rodar tras la agresión sufrida por el arquero azul Martín Parra, quien recibió la explosión de tres bombas de estruendos lanzadas desde la barra de la UC poco antes de los 5 minutos.

Reprogramado el duelo y cambiado el escenario al estadio El Teniente de Rancagua, el DT del Chuncho, Sebastián Miranda, debió confirmar una nueva formación para el mismo duelo que debe cumplir los 85 minutos restantes.

La U confirmó formación con Martín Parra; Yonathan Andía, Nery Domínguez, Luis Casanova y Marcelo Morales; Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Darío Osorio y Lucas Assadi; Ronnie Fernández y Cristian Palacios.

Al banco azul irán Pedro Garrido, Daniel Navarrete, Pablo Aránguiz, Junior Fernandes, Felipe Seymour, Luis Felipe Gallegos y Bastián Tapia.

Para el duelo suspendido la U había presentado un once con Martín Parra; Yonathan Andía, Nery Domínguez, Luis Casanova y José Castro; Felipe Seymour, Israel Poblete, Luis Felipe Gallegos y Lucas Assadi; Junior Fernandes y Cristian Palacios. En banca estuvieron Pedro Garrido, Daniel Navarrete, Emmanuel Ojeda, Pablo Aránguiz, Franco Lobos, Ronnie Fernández y Bastián Tapia.

De esta forma, Morales, Ojeda, Osorio y Fernández reemplazan a José Castro, Felipe Seymour, Luis Felipe Gallegos y Junior Fernandes en el once del técnico Sebastián Miranda. Osorio no estuvo en los primeros minutos por encontrarse con la selección chilena en Europa, al igual que Cristóbal Campos que no fue considerado en la nueva citación.

La revancha entre la Católica y Universidad de Chile, con marcador parcial en 1-0 para la UC, se reanudará desde las 19:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.