Fernando Cornejo, nuevo objetivo de Universidad de Chile: "Todo esfuerzo trae su recompensa"

Universidad de Chile está en plena época de contrataciones y las listas de nombres circulan a diario en el Centro Deportivo Azul. En ellas aparece el volante de Coquimbo Unido Fernando Cornejo, como alternativa para el mediocampo,

"Me sorprende porque no lo tenía mucho en mente. Me habían tirado la talla, pero (me pone) contento porque durante el año lo hice bien, todo esfuerzo trae su recompensa", sentenció el hombre formado en Cobreloa en conversación con ADN.

El hijo del histórico Fernando Cornejo, mundialista chileno en 1998, reconoció que está "contento por aparecer entre los nombres de los clubes grandes y tranquilo. Lo veré con mi representante y si llega una oferta se hablará", adelantó.

Cornejo fue uno de los jugadores más requeridos por Patricio Graff en Coquimbo Unido, con registro de 23 presentaciones y dos goles -entre ellos, uno a Universidad de Chile- en las 24 fechas que se jugaron del accidentado Campeonato Nacional.