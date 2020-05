Felipe Seymour se ilusiona: "Si viene Marcelo Díaz a reforzar a la U sería de lujo"

Uno de los regresos más anhelados por los hinchas de Universidad de Chile es el de Marcelo Díaz. El actual volante de Racing Club ha manifestado su idea de volver a los azules en 2021para culminar su carrera en el equipo de sus amores.

Sobre esta opción, uno que está ilusionado de ver al Chelo nuevamente con la camiseta de la U es Felipe Seymour. El Walala conversó con Pelota Parada de CDF y aseguró que "Marcelo es un jugador que ha demostrado una tremenda calidad, una gran carrera. Todavía tiene técnica para seguir en el extranjero y más adelante volver a la U. Hay un tema de sentimientos y apego a la institución que lo harían disfrutar mucho".

Además, sobre una posible dupla de Díaz con Camilo Moya, Seymour señaló que "Camilo está en su posición hoy y es un gran jugador que le ha hecho bien al club, y si viene Marcelo a reforzar a la U sería de lujo. El jugador que logre identificarse con la institución ayuda mucho a Universidad de Chile".

Por otro lado, el actual volante de Unión La Calera se refirió a su salida de la U en 2011, justo antes de la histórica Copa Sudamericana de los azules: "Es una pregunta que hasta hoy me hago, pero he aprendido que el fútbol es de momentos. Seis meses antes tuve la chance de ir a Udinese y la U no me dejó salir".

"Termina la final del 2011 e irme a Italia mientras salían campeones en la Sudamericana, me hizo preguntarme si mejor esperaba, pero nadie me aseguraba que eso iba a pasar, y no me arrepiento, porque jamás sabré si salíamos campeones si me quedaba", agregó.