Federico Valdés revela por qué no va al estadio a ver a la U: "Me preguntan por los dirigentes"

Universidad de Chile alcanzó el logro más importante de su historia, la Copa Sudamericana 2011, con un gran equipo que era liderado por Jorge Sampaoli como director técnico, pero que en las oficinas de Azul Azul contaba con Federico Valdés como presidente. Hoy las cosas son distintas y él tampoco está en la directiva, por lo que goza como hincha.

Hace ya un buen rato que el actual rector de la Universidad del Desarrollo se encuentra alejado del mundo del fútbol en lo que respecta a ámbitos dirigenciales, pero jamás deja de estar pendiente del Romántico Viajero, club del cual es hincha de toda la vida. Eso sí, confiesa que hay una razón por la cual ahora opta por ver los partidos desde la casa y dejó de ir al estadio.

"Me preguntan por los dirigentes y prefiero evitar eso"

En conversación con Las Últimas Noticias, Valdés explicó las razones detrás de su drástica decisión de no ir más a la cancha a ver al Chuncho en vivo y en directo. "No voy porque se transforma en un evento. No puedo ir tranquilo ni tampoco de incógnito", apuntó.

Con respecto a si también se debe a que los fanáticos no lo dejan tranquilo en los pasillos del estadio, el ingeniero industrial deja en claro que "eso no me da lata, eso es halagador. Es más que nada porque me quieren entrevistar y me preguntan por los dirigentes y prefiero evitar eso. Se echa de menos ir al estadio".

Por eso, aprovecha de confesar con total felicidad que "volví a lo que siempre fui, ser hincha de la U. Es mucho mejor ser hincha que ser dirigente. Ser dirigente no se echa de menos. Ahora no me pierdo ningún partido. Claro que se goza o se sufre con el equipo, pero es mejor seguir siendo hincha".

La primera parte de la nota de LUN con Federico Valdés tenía que ver con la experiencia del extimonel del Chuncho de tirarse en paracaídas, una sensación que calificó tan placentera como "la U de Sampaoli, con la U que ganaba jugando de memoria. Sí porque es plácido, no se ven problemas".

"Soñamos con que vuelvan Charles Aránguiz y Eduardo Vargas"

Al ser consultado por el motivo según él del por qué le ha costado tanto a la U traer referentes de regreso, Valdés confesó que se debe a "porque los que quedan están fuera todavía".

Tras eso, le tocan el tema del arribo de Eugenio Mena a Universidad Católica y de Marcelo Díaz a Audax Italiano. "Ellos ya volvieron y no lo hicieron en la U. Desconozco por qué no llegaron", y lanza el gran anhelo del pueblo azul.

"Todos soñamos con que Charles Aránguiz y Eduardo Vargas vuelvan a la U. Espero que eso ocurra", disparó Federico Valdés.

Finalmente, sobre el gol que más gritó como dirigente del Bulla, Valdés apunta que "el de Palote Olivera ante Unión Española en 2009 y el cuarto de Canales el 12 de junio de 2011 ante la UC. Ese día fui al estadio porque había que ir. Tenía que dar la cara y suponía que podía ser un rato muy desagradable, pero ganamos".