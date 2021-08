El técnico interino de Universidad de Chile, Esteban Valencia, no descartó las posibles llegadas de Lorenzo Reyes y Luis Felipe Gallegos desde México para reforzar a la U de cara a la segunda rueda.

A falta de dos fechas para que se termine la primera rueda del Campeonato Nacional, los equipos ya comienzan a mover sus grúas para lo que será la segunda parte y hacer efectivo el derecho a reforzarse.

En Universidad de Chile no han hecho mucho ruido al respecto, pero la noticia de que Lorenzo Reyes no sigue en el Mazatlán, activó las antenas azules para ir por el mediocampista, algo que no fue descartado por Esteban Valencia en conversación con Radio Agricultura.

A mayor abundamiento, no sólo suena el Lolo, también Luis Felipe Gallegos, jugador que se formó en la U e hizo casi toda su carrera en tierras aztecas.

Esteban Valencia reconoce interés por Lorenzo Reyes y Luis Felipe Gallegos

“En el interinato anterior me tocó estar con el Lolo Reyes, un tipo que tiene una jerarquía y una capacidad importante. A Luis Felipe no tuve, pero sí lo conocemos por ser un chico que se formó en el club y tiene un recorrido importante", aseguró el entrenador azul.

Sobre si son refuerzos que él pidió o que se están gestionando, Valencia agrega que "seguramente, se están realizando todos esos análisis, porque la U tiene un plantel de 34 jugadores y se está viendo todo ese análisis para que puedan entrar o salir jugadores, porque va a quedar una sola parte o una rueda de torneo”.

El estratega azul también afirmó que si llegan refuerzos podría caber la posibilidad que otros jugadores partan de la U. “Hay varios chicos que están dando vueltas y sería bueno a lo mejor que puedan salir a jugar a algún lugar, entendiendo la cantidad de jugadores que tiene el plantel de la U”, cerró.