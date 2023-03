Esteban Paredes colocolino: "Me hablaron de la U cuando estaba Sampaoli y les dije que no"

Este sábado el ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes, cuelga definitivamente los botines y cierra el ciclo de su adiós del fútbol como jugador con el merecido partido de despedida. En primera instancia se disputará un partido entre amigos del delantero para después cerrar la jornada con el amistoso entre el Cacique y Colón en el estadio Monumental, Visogol incluido.

En entrevista con La Tercera, Paredes explicó por qué alguna vez declaró que sí jugaría en Universidad Católica, situación que el tiempo cambió radicalmente. Incluso, el otrora capitán albo reveló que lo quiso la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli, pero dijo que no.

“Declaré que a la Católica sí porque quería ser campeón. Católica me andaba buscando. Me preguntaron si me gustaría ir a la Católica y dije que sí, porque me gustaría ser campeón en el fútbol chileno, que entonces no lo había sido nunca”, sostuvo Paredes.

El goleador del fútbol chileno agregó que “Ahora es diferente. Hoy no iría, tampoco. Estuve tres años en Colo Colo y cuando estaba en México me hablaron de la U, cuando estaba Sampaoli y les dije que no. Desde mi niñez, siempre he sido colocolino. Al cumplir tres años en el club, me sentía parte de la historia. Habría sentido como que le estaba dando la espalda al club y a su historia”.

Su estatus y legado a Colo Colo

Por otro lado, Esteban Paredes manifestó que “siempre he dicho que hay muchos ídolos en la historia de Colo Colo y que ponerme en un estatus no va conmigo. No sabría dónde ponerme. Lo que sí tengo claro es que soy un ídolo más, que la gente me quiere mucho, que hice muchas cosas por Colo Colo. Eso podría decir”.

Paredes sentencia que "me lo han preguntado mucho por una estatua. A mí no me mata, no es un requisito. Hay muchos jugadores que a lo mejor, también la merecen. Eso uno se lo deja a Colo Colo. Yo no voy a andar por la vida pidiendo una estatua. Si la ponen, bien, agradecido. Y si no, no me mata”.