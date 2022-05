El arquero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, no ha tenido días tranquilos en medio de las amenazas en contra de su familia denunciadas por el representante Rodrigo Abadie a El Mercurio, situación que incluso tendría al meta de la selección ecuatoriana estudiando dejar el CDA.

Hoy en el triunfo azul frente a La Serena, en el debut de Sebastián Miranda como DT interino de la U, Galíndez no sólo jugó, sino que fue figura y artífice del importante triunfo del Chuncho.

De hecho, Miranda reveló que habló con el arquero para establecer si era necesario dejarlo fuera del duelo, pero el golero se hizo fuerte y le dejó claro al técnico que quería jugar.

Y es cierto que la U derrotó a un rival venido a menos en la parte baja de la tabla y también en crisis , pero esos mismos partidos hasta hace unos días Universidad de Chile no los ganaba.

Con el marcador sin goles, Galíndez estuvo notable con una volada para evitar lo que pudo ser el 0-1 de La Serena. El seleccionado ecuatoriano regaló un tapadón monumental ante el remate de Leonardo Valencia que hubiese sido golazo y, posiblemente, dejaba grogui al proceso Miranda en su construcción.

Así las cosas Galíndez es gran responsable del importante triunfo de la U en su lucha por alejarse del fondo de la tabla, considerando además que antes de los goles de Cristian Palacios y Ronnie Fernández parecía que la pelota no quería entrar al arco serenense.

Tras el duelo el mismo Sebastián Miranda aplaudió el tapadón de Galíndez y reiteró que el arquero nunca claudicó en su determinación de defender la portería de la U.

“El jugador no dijo que se quería ir, él está muy contento en Chile y conversé con él. Nunca dudó en jugar hoy y el club lo respalda en todo. No hay que generalizar, no creo que sean hinchas de la U, lo pongo en duda porque el respaldo que tiene Hernán es tremendo, es jugador de la selección ecuatoriano”, dijo Miranda.

El DT temporal de los azules sentencia que “hoy demostró el gran arquero que es. Espero que no sean hinchas de la U, y tiene todo el respaldo de nosotros. Que la investigación que se haga sea positiva para él”.