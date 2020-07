Diego Rivarola a Ezequiel Miralles: "Después de hacernos burla quería venir a jugar con nosotros. Una cosa increíble”

Luego de la intempestiva partida de Gustavo Canales al fútbol chino, Jorge Sampaoli buscó incansablemente un goleador que pudiera reemplazar al Mágico para la temporada 2012 donde tenía una agenda importante de torneos internacionales: Copa Libertadores, Suruga Bank, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana.

Una de las alternativas fue la de Ezequiel Miralles, que luego de su paso por Colo Colo saltó al Gremio de Porto Alegre y pudo llegar a la U a mitad de semestre, algo que según el argentino, descartó de plano.

Diego Rivarola, invitado al Late de La Magia Azul en Redgol, desmintió tajantemente la versión contada por el atacante, asegurando que de alguna forma él es el responsable de su no llegada.

Consultado sí él le bajó el dedo, Gokú afirma que “es verdad, es verdad. Pero no es que yo dije que no llegara. Incluso Sampaoli se enojó conmigo por una declaración, porque él lo quería traer. Yo nunca he tomado la decisión de que llegue o no llegue un jugador. Nunca he sido parte de la elección de jugadores en la U".

Rivarola relata que "lo que pasa es que cuando me dicen que viene Miralles, un jugador que hace un año se nos había reído en la cara. Yo dije que bueno, que si quería venir que venga pero que primero le tenía que pedir perdón a todos los hinchas, por la burla que nos había hecho el año pasado. Encima nos hizo burla y perdió”.

Al final Ezequiel Miralles no llegó a Universidad de Chile, pese a que era un pedido expreso de Jorge Sampaoli y Rivarola hace hincapié en el gesto que hizo el delantero cuando le marcó a la U

"Eso no gustó mucho, no cayó bien, salió en la prensa y en todos lados. Entonces la gente de la U como que se puso un poco en contra y los dirigentes como que les dio un poco de miedo y no lo trajeron. Qué va a hacer, mala suerte no más. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Pero claro, después de hacernos burla quería venir a jugar con nosotros. Una cosa increíble”, cerró.